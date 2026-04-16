Суд перевел экс-министра молодежной политики из СИЗО под домашний арест

Напомним, уголовное дело в отношении экс-министра молодежной политики области, ее супруга и калининградского предпринимателя было возбуждено в феврале. Фигуранты обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Как полагает следствие, под видом исполнения договора поставки мебели для организации Молодёжного образовательно-досугового центра в посёлке Донское Светлогорского городского округа произошло хищение денежных средств, принадлежащих федеральному агентству по делам молодёжи. Стоимость услуг поставки мебели была завышена на 9 511 898 рублей, которые были присвоены обвиняемыми. Общая сумма по договору о поставке мебели для организации Центра составила 42 127 460 рублей.