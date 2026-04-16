Семья Ратко Младича потребовала его медосмотра из-за ухудшения здоровья

В 2017 году Младича признали виновным по десяти из 11 пунктов обвинения за военные преступления в Боснии и Герцеговине в 1992—1995 годах, в том числе за геноцид мусульман в Сребренице в 1995 году, когда погибли около 8 тыс. человек. За эти преступления его приговорили к пожизненному сроку. В 2021 году судьи Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) утвердили этот приговор.