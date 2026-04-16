Семья Ратко Младича потребовала его медосмотра из-за ухудшения здоровья

Семья генерал-полковника Ратко Младича и власти Сербии запросили срочный медицинский осмотр военного из-за резкого ухудшения здоровья в тюрьме в Гааге. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на его сына Дарко Младича.
Младич-младший рассказал, что здоровья генерала резко ухудшилось 10 апреля. Предположительно, он перенес легкий инсульт.
Дарко заявил, что его семья подала запрос на срочное разрешение для осмотра его отца и предоставление документации о его здоровье.
«Власти Сербии также сегодня подали запрос, со своей стороны мы сделали все, что могли сегодня, но с другой стороны мы не получили ничего, даже ответа на электронное письмо», — добавил он.
Помимо этого, Младич-младший рассказал, что ему удалось поговорить с отцом по тюремному телефону. По его мнению, состояние генерал-полковника становится «все хуже и хуже».
«Он очень слаб, и большая проблема в том, что не может до конца довести разговор, он дезориентирован, есть проблемы когнитивного характера», — подчеркнул Дарко Младич.
В 2017 году Младича признали виновным по десяти из 11 пунктов обвинения за военные преступления в Боснии и Герцеговине в 1992—1995 годах, в том числе за геноцид мусульман в Сребренице в 1995 году, когда погибли около 8 тыс. человек. За эти преступления его приговорили к пожизненному сроку. В 2021 году судьи Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) утвердили этот приговор.
В 2022 году Дарко Младич выразил свои опасения за жизнь отца, после того как его госпитализировали в тяжелом состоянии с пневмонией, отеком легких и сердечной недостаточностью.
В августе 2024 года Ратко Младич травмировал голову в тюрьме в Гааге.
«Нам рассказали, что он упал и сильно ударился головой, после потерял сознание. По большей части его состояние не изменилось, он прикован к постели», — рассказал тогда Дарко Младич телерадиокомпании RTRS.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.