На улице Варфоломеева в Ростове заменят больше двух метров теплотрассы

В Ростове на улице Варфоломеева, 215 продолжают ремонтировать теплотрассу. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Специалисты нашли дефект на подающем трубопроводе большого диаметра. Сейчас они откачивают воду, а потом приступят к демонтажу поврежденного участка. Предположительно, заменят 2−2,5 метра трубы.
Теплоснабжающая организация обещает сделать все, чтобы закончить работы как можно быстрее. О сроках завершения пока не сообщается.
