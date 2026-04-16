С начала года санитарная авиация Удмуртии совершила 30 вылетов

Вертолет санитарной авиации Удмуртии с начала года совершил уже 30 экстренных вылетов, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Работа службы отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Один из последних рейсов был связан с эвакуацией пожилого мужчины в федеральный центр им. С. Г. Суханова в Перми для проведения операции. Это была первая в этом году эвакуация за пределы республики.
«Полет до Перми у нас занял 1,5 часа, на автомобиле нам пришлось бы везти пациента около 4 часов. Пациент хорошо перенес перелет», — отметил заведующий республиканским центром экстренной медицинской помощи Андрей Багаутдинов.
С момента начала работы санитарной авиации в 2019 году вертолет совершил уже более 1 140 вылетов. Он эвакуирует пациентов из отдаленных районов и обеспечивает их быструю доставку в специализированные медицинские учреждения Удмуртии и соседних регионов. Врачи и пилоты санитарной авиации оказывают помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, на пожарах, а также людям, перенесшим инсульты и инфаркты. Медицинский борт оснащен современным оборудованием, в том числе и реанимационным, которое необходимо при оказании экстренной и неотложной помощи.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.