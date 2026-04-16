С начала года санитарная авиация Удмуртии совершила 30 вылетов

С момента начала работы санитарной авиации в 2019 году вертолет совершил уже более 1 140 вылетов. Он эвакуирует пациентов из отдаленных районов и обеспечивает их быструю доставку в специализированные медицинские учреждения Удмуртии и соседних регионов. Врачи и пилоты санитарной авиации оказывают помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, на пожарах, а также людям, перенесшим инсульты и инфаркты. Медицинский борт оснащен современным оборудованием, в том числе и реанимационным, которое необходимо при оказании экстренной и неотложной помощи.