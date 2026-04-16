В Ростовской области собрана очередная партия помощи жителям Дагестана. На базе районных администраций Ростова-на-Дону были развернули пункты приёма помощи.
В акции приняли участие предприниматели, студенты, представители духовенства, члены партии «Единая Россия».
Для пострадавших собрали товары первой необходимости: питьевую воду, продукты длительного хранения, средства гигиены и одежду. В отдельных районах вес груза превысил 2,5 тонны.
Собранные грузы оперативно доставили в единый пункт сбора, откуда они были направлены в зону бедствия.
Организаторы отметили, что донской край традиционно славится отзывчивостью и взаимовыручкой. Участники акции выразили поддержку жителям Дагестана, пожелав им скорейшего восстановления после пережитого.