В Ростовской области собрана очередная партия помощи жителям Дагестана

Собранные грузы оперативно доставили в единый пункт сбора.

В Ростовской области собрана очередная партия помощи жителям Дагестана. На базе районных администраций Ростова-на-Дону были развернули пункты приёма помощи.

В акции приняли участие предприниматели, студенты, представители духовенства, члены партии «Единая Россия».

Для пострадавших собрали товары первой необходимости: питьевую воду, продукты длительного хранения, средства гигиены и одежду. В отдельных районах вес груза превысил 2,5 тонны.

Собранные грузы оперативно доставили в единый пункт сбора, откуда они были направлены в зону бедствия.

Организаторы отметили, что донской край традиционно славится отзывчивостью и взаимовыручкой. Участники акции выразили поддержку жителям Дагестана, пожелав им скорейшего восстановления после пережитого.

