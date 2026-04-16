7 миллионов иностранных пользователей зарегистрировались в MAX с начала года

С начала 2026 года иностранные пользователи мессенджера MAX отправили более миллиарда сообщений и совершили 220 миллионов звонков. Об этом сообщает пресс-служба VK.
Как показывает статистика, наиболее активно регистрируются в MAX жители Узбекистана, Беларуси и Казахстана. А в целом возможность зарегистрироваться в приложении есть 40 зарубежными странам.
Так, в ноябре прошлого года возможность звонить и отправлять сообщения в мессенджере появилась у жителей СНГ. А с марта 2026 года — у пользователей из стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
На начало апреля в MAX зарегистрировались 110 миллионов человек, из которых 7 миллионов — пользователи из-за рубежа. А ежедневная аудитория мессенджера превысила 80 миллионов юзеров.
