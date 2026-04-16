Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербург завершил подготовку к запуску беспилотных трамваев

В Санкт-Петербурге практически завершили подготовку к запуску беспилотного движения трамваев. Ранее новые технологии испытывали на закрытом полигоне, который находится на одной из производственных площадок ГУП «Горэлектротранс», пишет «Деловой Петербург».

Источник: Коммерсантъ

К апрелю 2026 года системой активной безопасности и помощи водителю оборудовали 350 трамвайных вагонов, сообщили в городском комитете по транспорту.

«Сегодня мы должны принять взвешенное решение — коллективно, опираясь на мнение ученых и практиков. Перед нами стоит конкретный вопрос: целесообразно ли развивать и применять высокоавтоматизированные рельсовые транспортные средства в Петербурге. Именно для ответа на него мы собрали лучших экспертов города», — отметил глава комтранса Денис Минкин на научно-техническом совете комтранса.