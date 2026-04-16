РТК получила около 120 млн из донского бюджета на спасение от банкротства

В 2025 году Ростов направил почти 120 млн рублей (точнее — 119,9 млн) на то, чтобы помочь «Ростовской транспортной компании» выбраться из финансовых трудностей. Это единственный перевозчик в городе, отвечающий за трамваи и троллейбусы. Данные опубликовали в отчете об исполнении бюджета на сайте городской администрации. По итогам прошлого года компания сработала в минус: убыток составил 330,6 млн рублей. При этом доходы от трамвайных перевозок снизились на 13%, от троллейбусных — на 14%, а вот автобусы и электробусы, наоборот, принесли на 19,6% больше, чем раньше. Всего перевозчик получил субсидий на 230,9 млн рублей — это в 2,7 раза больше, чем годом ранее. Эти средства пошли на покрытие текущих расходов и поддержку регулярной работы транспорта.