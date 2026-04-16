Фадеев удивлен, что старшеклассники не будут получать оценки за поведение

Чаще всего педагогов в школах оскорбляют именно старшеклассники, заявил председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. По его мнению, это делает отсутствие старшеклассников в апробации оценки поведения неожиданным.
«И те безобразники, которые оскорбляют учителей, нападают на учителей, — и таких роликов полно в интернете — в основном они как раз в старших классах», — сказал он (цитата по ТАСС).
Фадеев отметил, что к введению оценки поведения нужно отнестись с большой ответственностью: по его мнению, в текущем виде технология введения оценки поведения не решает той проблемы, о которой СПЧ докладывал президенту, — защитить учителя.
В связи с этим он поддержал решение Минпросвещения отложить внедрение, «по крайней мере, на следующий год».
Проект приказа о внедрении оценки за поведение в школах Минпросвещения разработало в январе. Всего в пилоте приняли участие 89 школ из семи регионов. Позднее ведомство сообщило, что в 2026/27 учебном году поведение школьников будут оценивать в десяти школах каждого региона России. В следующем учебном году систему планируют внедрить во всех школах страны.
Накануне глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что учителя будут выставлять оценки за поведение ученикам с 1-го по 8-й класс в рамках апробации проекта.
