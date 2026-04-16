«Клонировала» себе сестру. Двойня в животе матери стала удивительной тройней

У семьи Колесниковых сегодня большой праздник — долгожданные удивительные тройняшки Дарина, Арина и Таисия наконец-то едут домой из перинатального центра. Встречать крошек собрались родственники и друзья. Больше всех ликовала их старшая сестрёнка София. Девочка уже твёрдо решила: обязательно научит младших танцевать точно так же, как она сама.
Удивительные эти девочки вот почему: сначала родителям объявили, что у них появится двойня. Но затем один из плодов словно «клонировал» сем себя, разделившись на два. А потом их маму пришлось экстренно оперировать: одна из девочек в утробе перестала получать достаточно питания и начала отставать в развитии. Врачи не стали рисковать и провели кесарево сечение, а затем больше месяца выхаживали Дарину, родившуюся с весом 1,3 кг. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Было два, стало три.
«У моей тёти — маминой сестры — была двойня. Поэтому где-то в глубине души мы с мужем думали о том, что у нас могут быть близнецы или двойня, о тройне и речи не могло быть. Но так случилось», — рассказывает rostov.aif.ru мама похожих друга на друга как три капли воды девочек Кристина Колесникова.
Она вспоминает: сначала им с мужем сообщили, что они станут родителями двойни. Но затем третье УЗИ показало биение целых трёх маленьких сердечек! Так получилось потому, что от одного из плодов отделился ещё один, который впоследствии стал самой маленькой из девочек — Дариной. Как пояснили rostov.aif.ru в перинатальном центре, это не означает, что у детей будет одинаковая ДНК.
Крошки появились на свет 6 марта, когда срок беременности Кристины составлял 34 недели и один день, то есть около восьми месяцев. Врачи приняли решение ускорить появление малышек на свет, потому что Дарина стала получать меньше питания, чем сёстры.
Медики утверждают, что в дальнейшем ребёнок, не получавший достаточно питания в утробе, может хуже набирать массу тела, позже садиться, вставать, ходить, а также чаще и тяжелее болеть. Потому, чтобы избежать рисков, врачи провели кесарево сечение. Операция заняла всего час.
Первой родилась Дарина — самая миниатюрная, её вес составил 1,3 кг, а рост — 38 см. За ней появилась Арина, набравшая 2,2 кг и 45 см, а третьей на свет вышла Таисия — 1,9 кг и 46 см.
Сначала несколько дней все лапочки-дочки находились в отделении неонатальной реанимации. Но когда специалисты убедились, что состояние стабильное, их перевели в отделение патологии новорождённых. Там крохи стремительно набирали вес в специальных кювезах.
«В начале марта эти детки родились, нам потребовалось время для того, чтобы их восстановить, реабилитировать, выходить. Теперь мы их здоровых и счастливых выписываем домой. Ребёнок весом 1300 граммов потребовал длительного выхаживания. Но мы довольны результатом», — прокомментировал главврач областного перинатального центра Максим Уманский.
«Я теперь в цветнике».
И вот настал долгожданный день выписки. Новоиспечённый отец Станислав, всего за одно утро ставший многодетным, не находил себе места от счастья. Своих девочек он прижимал к себе как самое большое сокровище. В семье Колесниковых уже подрастает София, ещё дошкольница. Кажется, девочка радовалась появлению сестрёнок больше всех.
«На часах было восемь утра, она только проснулась, а уже говорит: “Поехали за мамой и сестричками”», — со смехом рассказывает Станислав.
Он честно признаётся, что волнуется и переживает — шутка ли, пять женщин в доме!
«Я теперь в цветнике», — говорит многодетный отец.
Кристина подшучивает, что Станислав надеялся: хоть кто-то из троих новорождённых, но будет мальчиком.
«Я как-то и не рассчитывала на мальчиков, мне всегда казалось, что у меня будут девочки, две, как минимум», — с улыбкой делится она.
Родители не строят иллюзий и прекрасно понимают, что впереди хватит забот и трудностей. Но они уже решили не бояться хлопот, а просто ловить каждый миг, наслаждаясь тем, как их дочки растут. К тому же плечо поддержки подставят бабушки и дедушки.
«С поддержкой семьи и мужа всё будет хорошо. Понятно, что будут сложности, будут трудности, но мы будем наслаждаться мгновениями их взросления. Всё-таки тройня — это удивительное событие и очень интересно наблюдать за их поведением, ростом и развитием», — рассказывает Кристина.
Впереди семью ждёт насыщенная жизнь, полная забот и радостей в тройном размере. Добавим, что за первый квартал этого года в Ростовской области родилось более семи тыс. малышей.