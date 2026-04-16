Более 5 тысяч жителей Ульяновской области поучаствовали в мероприятиях МФЦ

Они узнали, как получать услуги в электронной форме.

Участниками мероприятий недели нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» стали более 5 тыс. человек. Они прошли в центрах «Мои документы» Ульяновской области, сообщили в правительстве региона.

«Ключевой задачей недели нацпроекта является популяризация получения массовых социально значимых услуг в электронном виде и использование новых цифровых сервисов, а также повышение уровня цифровой грамотности и формирование навыков кибербезопасности у жителей нашей области», — рассказала директор учреждения «Правительство для граждан» Ирина Новикова.

Жители приняли участие в мастер-классах по вопросам получения услуг в электронной форме, прошли обучение по повышению компьютерной и финансовой грамотности, научились эффективнее пользоваться порталом госуслуг. Наибольшую активность в ходе недели нацпроекта проявили МФЦ Чердаклинского, Мелекесского, Новомалыклинского и Старомайнского районов.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.