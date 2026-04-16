Глава МЭА заявил, что авиатоплива в Европе хватит на шесть недель

Запасов авиационного топлива в Европе хватит примерно на шесть недель. До этого аналитики говорили, что резервов некоторых стран может хватить только на десять дней.

Источник: РБК

В Европе осталось авиатоплива примерно на шесть недель, заявил в интервью Associated Press глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. Если поставки через Ормузский пролив не будут восстановлены, уже в ближайшее время авиакомпании могут начать массово отменять рейсы. Происходящее он назвал «крупнейшим энергетическим кризисом, с которым мы когда-либо сталкивались».

По словам Бироля, у ведущих европейских аэропортов осталось не более полутора месяцев до полного истощения стратегических резервов авиационного керосина. Причиной стала фактическая блокада Ормузского пролива — узкой морской артерии, через которую традиционно проходила значительная часть мировых поставок нефтепродуктов. Конфликт на Ближнем Востоке и последовавшее за ним практически полное прекращение судоходства привели к обрушению цепочек поставок, танкеры с топливом не могут пройти к европейским портам, а найти быструю альтернативу невозможно.

Глава МЭА предупредил, что последствия ударят по всей мировой экономике. «Это повлечет за собой повышение цен на бензин, газ и электроэнергию, при этом некоторые регионы мира пострадают сильнее других», — объяснил эксперт.

Бироль призвал правительства стран ЕС к немедленным действиям, включая экстренное высвобождение государственных резервов и поиск новых маршрутов импорта. Если этого не сделать, предупреждает Бироль, европейские аэропорты ждет «самый мрачный час в их истории», который обернется хаосом для миллионов пассажиров и колоссальными убытками для авиаперевозчиков.

Как писало Politico, в лондонском аэропорту Хитроу уже зафиксированы отмены из-за дороговизны керосина, а скандинавская авиакомпания SAS решила отказаться примерно от тысячи вылетов. Британские региональные перевозчики Skybus и Aurigny также объявили об отмене и сокращении рейсов на фоне роста стоимости топлива на 120% в годовом исчислении. Air France повысила тарифы для длинных маршрутов.

Ryanair допустила отмену от 5 до 10% рейсов в мае, июне и июле. Ранее об отмене части рейсов также объявили United Airlines, Air New Zealand и Vietnam Airlines. Некоторые государства ЕС, по данным Corriere della Sera, имеют резерв авиатоплива лишь на восемь-десять дней.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше