Глава МЭА заявил, что авиатоплива в Европе хватит на шесть недель

В Европе осталось авиатоплива примерно на шесть недель, заявил в интервью Associated Press глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. Если поставки через Ормузский пролив не будут восстановлены, уже в ближайшее время авиакомпании могут начать массово отменять рейсы. Происходящее он назвал «крупнейшим энергетическим кризисом, с которым мы когда-либо сталкивались».
По словам Бироля, у ведущих европейских аэропортов осталось не более полутора месяцев до полного истощения стратегических резервов авиационного керосина. Причиной стала фактическая блокада Ормузского пролива — узкой морской артерии, через которую традиционно проходила значительная часть мировых поставок нефтепродуктов. Конфликт на Ближнем Востоке и последовавшее за ним практически полное прекращение судоходства привели к обрушению цепочек поставок, танкеры с топливом не могут пройти к европейским портам, а найти быструю альтернативу невозможно.
Глава МЭА предупредил, что последствия ударят по всей мировой экономике. «Это повлечет за собой повышение цен на бензин, газ и электроэнергию, при этом некоторые регионы мира пострадают сильнее других», — объяснил эксперт.
Бироль призвал правительства стран ЕС к немедленным действиям, включая экстренное высвобождение государственных резервов и поиск новых маршрутов импорта. Если этого не сделать, предупреждает Бироль, европейские аэропорты ждет «самый мрачный час в их истории», который обернется хаосом для миллионов пассажиров и колоссальными убытками для авиаперевозчиков.
Как писало Politico, в лондонском аэропорту Хитроу уже зафиксированы отмены из-за дороговизны керосина, а скандинавская авиакомпания SAS решила отказаться примерно от тысячи вылетов. Британские региональные перевозчики Skybus и Aurigny также объявили об отмене и сокращении рейсов на фоне роста стоимости топлива на 120% в годовом исчислении. Air France повысила тарифы для длинных маршрутов.
Ryanair допустила отмену от 5 до 10% рейсов в мае, июне и июле. Ранее об отмене части рейсов также объявили United Airlines, Air New Zealand и Vietnam Airlines. Некоторые государства ЕС, по данным Corriere della Sera, имеют резерв авиатоплива лишь на восемь-десять дней.
