Важно помочь пострадавшим от паводков в Дагестане и Чечне, заявил Медведев

Медведев призвал помочь пострадавшим от паводков в Дагестане и Чечне.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Важно помочь людям, которые пострадали от паводков в Дагестане и Чечне, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Медведев в четверг провел экспертную встречу по формированию народной программы «Единой России» и итогам форумов «Есть результат!». Он напомнил, что один из форумов, который должен был пройти в СКФО, был перенесен из-за ситуации с паводками в регионе.

«Сейчас гораздо важнее помочь людям, которые пострадали от наводнения в Дагестане и в Чеченской Республике тоже. На это были направлены наши организационные волонтерские ресурсы на Северном Кавказе, в Северо-Кавказском округе», — сказал Медведев на заседании экспертного совета по формированию Народной программы партии.

Обильные осадки выпали на Северном Кавказе в конце марта и начале апреля. Они привели к масштабным стихийным бедствиям: произошли массовые подтопления, перебои в водо- и энергоснабжении, камнепады и сходы селевых масс.

МЧС присвоило ситуации с паводками в Чечне и Дагестане статус ЧС федерального характера. Правительство сформировало отдельную комиссию по ликвидации последствий под руководством главы МЧС Александра Куренкова. В ее состав вошли руководители федеральных органов исполнительной власти и главы пострадавших регионов.

