Продавщица в Багратионовском районе обворовывала доверчивую пенсионерку через её банковское приложение

Как выяснили полицейские, злоумышленница раньше работала продавцом в местном магазине, где и познакомилась с 80-летней потерпевшей. Пенсионерка часто обращалась к ней за помощью и доверяла доступ к своему банковскому приложению. Пользуясь ситуацией, подозреваемая несколько месяцев тайно переводила деньги со счёта пенсионерки на банковскую карту своей подруги.