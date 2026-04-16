Продавщица в Багратионовском районе обворовывала доверчивую пенсионерку через её банковское приложение

краже с банковского счёта пенсионерки.
Как выяснили полицейские, злоумышленница раньше работала продавцом в местном магазине, где и познакомилась с 80-летней потерпевшей. Пенсионерка часто обращалась к ней за помощью и доверяла доступ к своему банковскому приложению. Пользуясь ситуацией, подозреваемая несколько месяцев тайно переводила деньги со счёта пенсионерки на банковскую карту своей подруги.
Эта карта хранилась у злоумышленницы, она снимала с неё похищенные средства и тратила на личные нужды. Общая сумма ущерба составила почти 170 тысяч рублей.