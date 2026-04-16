Владелец торговой сети в Волгодонске нанес городу ущерб на семь миллионов рублей

В Волгодонске сотрудники УФСБ выявили мошенничество владельца местной торговой сети. Бизнесмен арендовал земельный участок у администрации. Чтобы выкупить его без торгов, он предоставил в комитет по градостроительству поддельные справки об обеспеченности построенных объектов электричеством. На основе этих документов чиновники разрешили ввести здания в эксплуатацию.