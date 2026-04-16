Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владелец торговой сети в Волгодонске нанес городу ущерб на семь миллионов рублей

Предприниматель из Волгодонска подделал справки и незаконно получил в собственность землю и магазины.

В Волгодонске сотрудники УФСБ выявили мошенничество владельца местной торговой сети. Бизнесмен арендовал земельный участок у администрации. Чтобы выкупить его без торгов, он предоставил в комитет по градостроительству поддельные справки об обеспеченности построенных объектов электричеством. На основе этих документов чиновники разрешили ввести здания в эксплуатацию.

В июле 2025 года бизнесмен, пользуясь преимущественным правом выкупа, зарегистрировал право собственности на здания и земельный участок. Из-за поддельных документов муниципалитет потерял недвижимость и арендные платежи. Ущерб городу оценили в более чем семь миллионов рублей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!