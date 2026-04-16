Синоптики расстроили прогнозами погоды до конца апреля в Калининграде

В Калининградской области апрель и дальше не будет радовать теплой погодой. Ждем около +14°С днем. Прогнозом поделились в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».
«Сильного тепла в обозримой для прогнозирования перспективе ждать не стоит», — расстроили синоптики.
Отмечается, что лишь на предстоящие выходные ожидается небольшое дневное потепление до +14…+15°С, в дальнейшем дневные температуры вряд ли превысят +12…+14°С, ночи будут холодными (0…+4°С), есть вероятность заморозков.
В промежутке с 20 по 27 апреля средний температурный фон окажется и вовсе на 1−3°С ниже нормы.
Одно хорошо — дождями нас не зальет.