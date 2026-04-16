Выжить в лесу в ноябре: как прошли очередные слушания по делу растратах в ФКР

В 2022 году началась спецоперация, к этому времени Алферов уж плотно работал с фондом. «И как-то Олег [Туркин] сказал такую вещь, что сейчас идут призывы, и их сотрудники тоже могут попасть на СВО, а многие к этому не готовы. Например, к тому, как можно выжить в лесу. А у меня есть такие компетенции. Я служил в разведке, в КГБ, долгое время жил один в тайге. Потому и возникла такая нестандартная идея. Олег сказал мне буквально следующее: “Их могут призвать, они попадут в не самые комфортные условия, но готовы ли они?” Он хотел, чтобы я провел командообразующее мероприятие. И я там рассказывал про базовые навыки выживания, адаптацию к сложным условиям. Сам же во время обучения видел, как в команде фонда распределяются роли между сотрудниками. Вы знаете, что у любого человека есть до десяти ролей? Выраженных или слабовыраженных?» — обратился бизнес-консультант к залу.