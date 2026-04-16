Воронежские госавтоинспекторы срочно доставили в больницу роженицу

О помощи патрульных попросил будущий отец.

Источник: Комсомольская правда

К патрулировавшим в Воронеже у дома № 58 по улице Космонавтов сотрудникам Госавтоинспеции обратился сильно взволнованный мужчина и попросил помощи. Он рассказал, что его жена должна вот-вот родить, и ей требуется помощь врачей.

— Оценив ситуацию, автоинспекторы пересадили женщину в патрульный автомобиль, включили световые и звуковые сигналы и направились в роддом, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области.

Оперативная помощь позволила роженице вовремя добраться до медицинского учреждения.

Будущие родители искренне поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за оказанную помощь, а полицейские, пожелав всего самого доброго и хорошего, вернулись на маршрут патрулирования.