Воронежские госавтоинспекторы срочно доставили в больницу роженицу

К патрулировавшим в Воронеже у дома № 58 по улице Космонавтов сотрудникам Госавтоинспеции обратился сильно взволнованный мужчина и попросил помощи. Он рассказал, что его жена должна вот-вот родить, и ей требуется помощь врачей.
— Оценив ситуацию, автоинспекторы пересадили женщину в патрульный автомобиль, включили световые и звуковые сигналы и направились в роддом, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области.
Оперативная помощь позволила роженице вовремя добраться до медицинского учреждения.
Будущие родители искренне поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за оказанную помощь, а полицейские, пожелав всего самого доброго и хорошего, вернулись на маршрут патрулирования.