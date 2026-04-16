В Чувашии около 2 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг

Около 2 тыс. новорожденных прошли расширенный неонатальный скрининг в I квартале этого года в Чувашии, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Диагностика проводится в соответствии с задачами национального проекта «Семья».
Расширенный неонатальный скрининг — обязательное бесплатное обследование новорожденных. Оно проводится для раннего выявления врожденных и наследственных заболеваний до появления клинических симптомов. Для анализа в роддоме берется небольшой образец крови из пятки ребенка.
«Программа расширенного неонатального скрининга позволяет выявить у новорожденного тяжелую врожденную патологию до развития симптомов заболевания и своевременно назначить эффективное лечение для улучшения качества жизни», — отметила главный внештатный специалист по медицинской генетике минздрава республики Анна Абрукова.
По итогам первого квартала в регионе обследованы 1942 ребенка, был выявлен один случай врожденной патологии. В 2025 году в республике провели диагностику 8372 новорожденных и выявили 12 случаев врожденных заболеваний.
Напомним, расширенный неонатальный скрининг введен в стране в 2023 году. Ранее всех новорожденных обследовали на 5 врожденных заболеваний, а в 2026 году исследования позволяют исключить 38 заболеваний.
