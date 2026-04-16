80 детей пострадали при ДТП в Нижегородской области с начала года

В 2026 году в Нижегородской области при ДТП пострадали 80 детей младше 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.
По данным ведомства, за 2026 год в регионе произошло 855 аварий. В них пострадали 1116 человек, еще 48, к сожалению, погибли.
Отметим, наиболее частой причиной ДТП стало столкновение транспортных средств — всего 429 случаев. Второй распространенной причиной аварий является наезд на пешехода. С начала года произошло 233 таких случая.
