80 детей пострадали при ДТП в Нижегородской области с начала года

В 2026 году в регионе произошло 855 аварий.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году в Нижегородской области при ДТП пострадали 80 детей младше 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

По данным ведомства, за 2026 год в регионе произошло 855 аварий. В них пострадали 1116 человек, еще 48, к сожалению, погибли.

Отметим, наиболее частой причиной ДТП стало столкновение транспортных средств — всего 429 случаев. Второй распространенной причиной аварий является наезд на пешехода. С начала года произошло 233 таких случая.

Ранее сообщалось о том, что проблемы с сердцем и сосудами, острые инфекции дыхательных путей и кариес — с такими жалобами жители Нижегородской области ходили к докторам чаще всего в 2025 году.