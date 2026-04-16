Пермский «Театр-Театр» перейдет на директорскую форму управления

ГКБУК «Пермский академический Театр-Театр» в течение ближайшего времени изменит форму управления. Он оставался последним театром в регионе, главой которого являлся художественный руководитель. Теперь эта функция перейдет административному директору.
При директорской форме управления главный руководитель будет единолично отвечать за финансовую и творческую деятельность учреждения с правом подписи. Теперь для смены формы управления театру предстоит изменить устав. Учредителем «Театра-Театра» является краевое министерство культуры.
В начале апреля судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда не нашла оснований для отмены решения суда первой инстанции по увольнению художественного руководителя театра Бориса Мильграма в связи с утратой доверия. Учредитель назначил исполняющим обязанности художественного руководителя директор театра Егора Мухина.
В краевом ведомстве известному пермскому театральному критику и обозревателю Юлии Баталиной пояснили, что с учетом высокой востребованности «Театра-Театра» важно, чтобы учреждение продолжало свою работу с компетентным и опытным руководителем.
После изменения устава театра его первое лицо, обладая знаниями и опытом в экономике, юриспруденции и менеджменте, будет осуществлять общее руководство, художественные вопросы останутся за творцами. Выбор нового художественного руководителя останется за директором.