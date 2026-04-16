В Подмосковье выявили свыше 200 нарушений правил выгула животных

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Инспекторы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья с начала 2026 года выявили более 200 случаев нарушения правил содержания и выгула питомцев. В результате проведенной работы владельцам животных выписали штрафы на общую сумму около 280 тыс. рублей, сообщила пресс-служба министерства.

«Более 200 нарушений правил содержания и выгула домашних животных зафиксировали в Московской области за три месяца 2026 года. Мониторинг проводят государственные ветеринарные инспекторы Минсельхоза региона, уделяя особое внимание точкам общественного притяжения. По итогам сумма штрафов составила 280 тыс. рублей, еще в 45 случаях владельцам вынесли предупреждения», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что основной акцент в работе инспекторов направлен на разъяснение правил. Владельцам подробно объясняют требования, от которых зависит безопасность людей и других домашних питомцев, а также чистота общественных пространств. При первичном нарушении выносится предупреждение, однако если факты повторяются систематически, наступает административная ответственность. КоАП РФ предусматривает штрафы для граждан в размере от 1 500 до 3 000 рублей.

В министерстве напомнили, что согласно установленным требованиям, собаки должны находиться на поводке, а если высота в холке превышает 25 см — обязателен и намордник. Также владельцы обязаны убирать за питомцами продукты жизнедеятельности. В целях безопасности запрещен выгул на территориях образовательных и дошкольных учреждений, на детских и спортивных площадках. Кроме того, не допускается свободный выгул без присмотра в общественных пространствах.

Отмечается, что дополнительно инспекторы контролируют регистрацию животных: с помощью сканера считывается микрочип, что позволяет установить, поставлена ли собака на учет. Также проверяют наличие вакцинации и соблюдение карантинных требований.