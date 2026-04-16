Выявлено вещество в экстракте солодки, подавляющее воспаления в кишечнике

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Японские молекулярные биологи обнаружили, что в экстракте солодки присутствует вещество, которое подавляет воспаления в кишечнике, связанные с развитием болезни Крона, язвенного колита и прочих хронических заболеваний пищеварительной системы. Это открывает дорогу для создания природных средств от данных болезней, сообщила пресс-служба Международного общества изучения стволовых клеток (ISSCR).
«Число носителей воспалительных заболеваний кишечника быстро растет по всей Земле — сейчас от них страдает более 4 млн человек. Ученые из Японии разработали новый подход для поиска средств от этих болезней, основанный на культурах стволовых клеток. Он помог им обнаружить, что вещество глицирризин, присутствующее в солодке, особенно эффективно подавляет воспаления и массовую гибель клеток кишечника», — говорится в сообщении.
Данное открытие было совершено профессором Университета Токио (Япония) Рюитиро Сато при проведении опытов с так называемыми органоидами кишечника. Так исследователи называют трехмерные клеточные структуры, выращенные из стволовых клеток и напоминающие по устройству, структуре и характеру взаимодействий между клетками реальный кишечник. Это позволяет использовать их для изучения болезней и поиска лекарств к ним.
Руководствуясь подобными соображениями, биологи вырастили большое число органоидов из стволовых клеток пациентов с болезнью Крона и проследили за тем, как они реагировали на набор из 3,5 тыс. молекул, извлеченных из различных природных источников. Эти опыты указали на то, что глицирризин, один из компонентов экстракта корня солодки, необычно эффективно подавлял воспаления и предотвращал массовую гибель клеток кишечника.
Последующее изучение взаимодействий между глицирризином и органоидами неожиданно указало на то, что данный компонент экстракта солодки воздействовал на клетки совсем не так, как это делают другие противовоспалительные препараты. Он подавляет работу цепочки ферментов и сигнальных молекул, связанных с белком CASP8, который играет важную роль в запуске апоптоза, клеточной программы самоуничтожения.
Данные открытия побудили ученых изучить действие глицирризина на кишечник мышей, страдавших от язвенного колита. Проведенные ими замеры показали, что данное вещество существенным образом уменьшило размеры очагов воспалений и ускорило заживление поврежденных участков кишечника. Это говорит в пользу того, что глицирризин может стать основой для новых лекарств от болезни Крона, язвенного колита и прочих воспалительных болезней кишечника, подытожили профессор Сато и его коллеги.
О воспалительных болезнях кишечника.
На сегодняшний день существуют несколько хронических воспалительных заболеваний кишечника, таких как болезнь Крона или язвенный колит, для которых не разработаны эффективные методы лечения. Многие из этих болезней имеют генетическую природу, но ученые открыли массу свидетельств того, что они провоцируются и усугубляются деятельностью определенных представителей микрофлоры и ее взаимодействиями с иммунной системой.