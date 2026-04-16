Выявлено вещество в экстракте солодки, подавляющее воспаления в кишечнике

«Число носителей воспалительных заболеваний кишечника быстро растет по всей Земле — сейчас от них страдает более 4 млн человек. Ученые из Японии разработали новый подход для поиска средств от этих болезней, основанный на культурах стволовых клеток. Он помог им обнаружить, что вещество глицирризин, присутствующее в солодке, особенно эффективно подавляет воспаления и массовую гибель клеток кишечника», — говорится в сообщении.