Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области стартовала акция «Здоровье выходного дня»

Желающие смогут попасть на прием врачей в субботу.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области запускают масштабную профилактическую акцию «Здоровье выходного дня». Как рассказали в региональном минздраве, в медицинских организациях Калининграда и области раз в месяц по субботним дням будут принимать специалисты. Стартует акция 18 апреля, прием с 9 до 14 часов.

Желающие смогут пройти обследования в рамках профосмотра и диспансеризации, проверить репродуктивное здоровье.

В рамках «Здоровья выходного дня» медработники будут ждать жителей региона 18 апреля, 23 мая, 20 июня, 11 июля, 15 августа, 19 сентября, 10 октября, 14 ноября, 12 декабря.

Профилактический осмотр или диспансеризация бесплатны.