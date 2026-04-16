В Калининградской области стартовала акция «Здоровье выходного дня»

В Калининградской области запускают масштабную профилактическую акцию «Здоровье выходного дня». Как рассказали в региональном минздраве, в медицинских организациях Калининграда и области раз в месяц по субботним дням будут принимать специалисты. Стартует акция 18 апреля, прием с 9 до 14 часов.
Желающие смогут пройти обследования в рамках профосмотра и диспансеризации, проверить репродуктивное здоровье.
В рамках «Здоровья выходного дня» медработники будут ждать жителей региона 18 апреля, 23 мая, 20 июня, 11 июля, 15 августа, 19 сентября, 10 октября, 14 ноября, 12 декабря.
Профилактический осмотр или диспансеризация бесплатны.