В Калининградской области стартовала акция «Здоровье выходного дня»

В Калининградской области запускают масштабную профилактическую акцию «Здоровье выходного дня». Как рассказали в региональном минздраве, в медицинских организациях Калининграда и области раз в месяц по субботним дням будут принимать специалисты. Стартует акция 18 апреля, прием с 9 до 14 часов.