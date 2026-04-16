Более 90 школьников собрал этап фестиваля «Робосити» в Кургане

Участниками регионального этапа Всероссийского фестиваля «Робосити» в Кургане стали более 90 школьников, сообщили в департаменте информационных технологий и цифрового развития Курганской области. Мероприятие прошло в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
К фестивалю присоединились школьники из Кургана, Шадринска, Шатровского, Шумихинского, Макушинского, Мокроусовского и Кетовского муниципальных округов.
Участники продемонстрировали свои навыки на трех соревновательных площадках: «Следование по линии. Учебные конструкторы», «Кегельринг мини» и «Кубок IQ». Победители и призеры получили памятные награды, а также возможность представить Курганскую область на Всероссийском финале фестиваля, который состоится в мае в Подмосковье.
«Мы гордимся тем, что Курганская область активно участвует в таких значимых проектах, как “Робосити”. Сегодняшние участники — это наше будущее, будущие инженеры, программисты и новаторы. Их энтузиазм и стремление к знаниям вдохновляют, и мы уверены, что они достойно представят наш регион на всероссийском уровне», — отметила директор регионального департамента информационных технологий и цифрового развития Гульжан Фахрутдинова.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.