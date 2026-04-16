Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 90 школьников собрал этап фестиваля «Робосити» в Кургане

Они продемонстрировали свои навыки на трех площадках: «Следование по линии. Учебные конструкторы», «Кегельринг мини» и «Кубок IQ».

Участниками регионального этапа Всероссийского фестиваля «Робосити» в Кургане стали более 90 школьников, сообщили в департаменте информационных технологий и цифрового развития Курганской области. Мероприятие прошло в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

К фестивалю присоединились школьники из Кургана, Шадринска, Шатровского, Шумихинского, Макушинского, Мокроусовского и Кетовского муниципальных округов.

Участники продемонстрировали свои навыки на трех соревновательных площадках: «Следование по линии. Учебные конструкторы», «Кегельринг мини» и «Кубок IQ». Победители и призеры получили памятные награды, а также возможность представить Курганскую область на Всероссийском финале фестиваля, который состоится в мае в Подмосковье.

«Мы гордимся тем, что Курганская область активно участвует в таких значимых проектах, как “Робосити”. Сегодняшние участники — это наше будущее, будущие инженеры, программисты и новаторы. Их энтузиазм и стремление к знаниям вдохновляют, и мы уверены, что они достойно представят наш регион на всероссийском уровне», — отметила директор регионального департамента информационных технологий и цифрового развития Гульжан Фахрутдинова.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.