Мосбиржа сообщила о росте попыток разгонов акций на 30%

Московская биржа зафиксировала рост случаев дестабилизаций цен на акции почти на треть, рассказал РБК управляющий директор по фондовому рынку и цифровым активам площадки Борис Блохин в кулуарах Биржевого форума Мосбиржи.
«В первом квартале этого года мы зафиксировали увеличение случаев дестабилизаций на рынке акций на 30% по сравнению с прошлым годом. Но при этом это количество находится на уровне 2024 года», — сказал Блохин. Только за январь—февраль 2024 года биржа фиксировала 24 случая дестабилизации цен, вводила17 ограничений ценовых коридоров и провела 21 дискретный аукцион, ранее сообщала биржа в комментарии РБК. За тот же период 2025-го было 16 случаев дестабилизации цен.
Динамика начала 2026 года связана со стадиями активности рынка, пояснил Блохин. «В начале прошлого года году количество дестабилизаций было ниже по причине достаточно большой волатильности рынка в целом. Было много новостей которые в целом изменяли цены на рынке без дестабилизаций», — напомнил управляющий директор биржи.
«Как только рынок переходит в более спокойную фазу, и большая часть первого квартала этого года, это была спокойная фаза, возникают сразу же случаи дестабилизации, по которым мы принимаем меры», — указал управляющий директор площадки.
Блохин также подчеркнул, что биржа продолжает мониторить сделки на рынке акций и применять меры в случае возникновения попыток дестабилизировать цены. Основными мерами борьбы в таких случаях является введение режима дискретных аукционов (специальный режим торгов, при котором сделки проходят через центрального контрагента, заменяет остановку торгов) и ограничение ценовых коридоров на бирже.
Ранее на необоснованное движение цен на акции на бирже обратили внимание аналитики «Альфа-Инвестиций». «С начала 2026 года произошло 84 случая роста или падения акций третьего эшелона более чем на 5%. Это 83% от всех таких случаев во всех эшелонах и максимальное значение со второго квартала 2024 года», — писали они в обзоре в конце января 2026 года.
Сами по себе случаи дестабилизаций цен на рынке не являются нарушением. Но если такие «разгоны» проводятся систематически и направленно, одними и теми же лицами, не имеют под собой оснований и приводят к получению организаторами «разгонов» прибыли за счет других инвесторов, то такие кейсы после проверки Банка России и правоохранительных органов могут быть квалифицированы как манипулирование рынком.
В апреле 2026 года ФСБ сообщила о задержании организаторов трех инвестиционных телеграм-каналов «РынкиДеньгиВласть|РДВ», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ». «Установлено, что с 2023 по 2024 год фигуранты воздействовали на стоимость ценных бумаг с целью совершения обратных операций по искусственно сформировавшейся цене. Совершение операций сопровождалось публикациями в принадлежащих им телеграм-каналах с призывом по приобретению или продаже активов, что существенно меняло котировки российских ценных бумаг на фондовом рынке», — описывали схему силовики. Всего фигуранты дела провели более 55 тыс. незаконных сделок с ценными бумагами 19 крупных компаний. В ходе этих действий ими был «извлечен преступный доход в особо крупном размере», указывали правоохранительные органы.