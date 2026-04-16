Мосбиржа сообщила о росте попыток разгонов акций на 30%

В апреле 2026 года ФСБ сообщила о задержании организаторов трех инвестиционных телеграм-каналов «РынкиДеньгиВласть|РДВ», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ». «Установлено, что с 2023 по 2024 год фигуранты воздействовали на стоимость ценных бумаг с целью совершения обратных операций по искусственно сформировавшейся цене. Совершение операций сопровождалось публикациями в принадлежащих им телеграм-каналах с призывом по приобретению или продаже активов, что существенно меняло котировки российских ценных бумаг на фондовом рынке», — описывали схему силовики. Всего фигуранты дела провели более 55 тыс. незаконных сделок с ценными бумагами 19 крупных компаний. В ходе этих действий ими был «извлечен преступный доход в особо крупном размере», указывали правоохранительные органы.