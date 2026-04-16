В Калининградской области ввели сертификаты на оздоровление для участников СВО

Сертификат даёт право на получение одной путёвки продолжительностью до 21 дня в организациях с медицинской лицензией. Речь идёт о лечении по направлениям кардиологии, неврологии, психотерапии, физиотерапии, медицинской реабилитации и другим. Размер выплаты равен стоимости путёвки, но не превышает 105 тысяч рублей. Использовать сертификат можно в течение трёх лет с момента получения.