Опубликован облик будущего Центра ядерной медицины в Нижнем Новгороде

Регион заключил контракты на поставку уникального оборудования ПЭТ/КТ, которое позволит проводить до 12 тысяч исследований в год.

В Нижегородской области определен внешний вид и техническое оснащение будущего Центра ядерной медицины. Как сообщил губернатор Глеб Никитин в своём канале в MAX, регион уже заключил контракты на поставку двух систем ПЭТ/КТ и установки ОФЭКТ/КТ. Мощности нового оборудования позволят полностью ликвидировать очереди на высокотехнологичную диагностику для нижегородцев и ежегодно принимать тысячи пациентов из других регионов Приволжья.

Создание центра является частью масштабного проекта «Город здоровья», реализуемого в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и Народной программы «Единой России». Помимо закупки оборудования, проект предполагает строительство защищенных помещений и установку циклотрона для производства собственных радиофармпрепаратов. Ввод этих систем в эксплуатацию позволит врачам максимально эффективно оценивать состояние пациентов на ранних стадиях заболеваний.

Губернатор отметил, что развитие «Города здоровья» не ограничится ядерной медициной. В планах значится возведение нового хирургического корпуса с поликлиникой для онкоцентра, а также комплексный капитальный ремонт Областной больницы им. Семашко. Новое оборудование ОФЭКТ/КТ расширит возможности диагностики, сделав её доступной не только для онкобольных, но и для пациентов с другими патологиями.

Ранее сообщалось, что до 16,8 млрд рублей выросла стоимость стройки нижегородского онкоцентра.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше