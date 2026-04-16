В Пскове 2 ресторана адаптировали для маломобильных гостей

Два ресторана в Пскове адаптировали для маломобильных гостей в ходе реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в правительстве Псковской области.
В ресторане «Хельга» реконструировали пандус для беспрепятственного входа — теперь он полностью соответствует современным стандартам безопасности и удобства. В ресторане «Левенъ» установили новые пандусы с противоскользящим покрытием.
Кроме того, оба заведения оснастили лестничными подъемниками, кнопками вызова персонала для оперативной помощи гостям, тактильными указателями для слабовидящих посетителей и переоборудованными санузлами — с поручнями и расширенными дверными проемами. Теперь рестораны с комфортом могут посещать не только люди с инвалидностью, но и семьи с детскими колясками, пожилые гости и все, кто испытывает трудности с передвижением.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.