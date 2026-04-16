Кому из нижегородцев оплатят прививку от клещевого энцефалита

Решение о вакцинации за счет бюджета принимает санитарный врач региона.

Источник: Комсомольская правда

Жители Нижегородской области могут рассчитывать на бесплатную прививку от клещевого энцефалита только при определенных условиях. Вакцинация оплачивается из регионального бюджета и проводится лишь в случае, если соответствующее постановление издаст главный государственный санитарный врач области или его заместитель. В противном случае прививку придется делать за свой счет, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ.

Вакцинация входит в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Она рекомендована жителям территорий, где фиксируются случаи заболевания, а также тем, кто выезжает в такие районы. В группе риска — сотрудники лесной и сельскохозяйственной отраслей, геологи и другие специалисты, работающие на природе.

Если в регионе не принято решение о бесплатной вакцинации, нижегородцы могут обратиться в лицензированные медицинские организации и пройти иммунизацию платно.