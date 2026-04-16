Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Светлом ищут подрядчика, который снесёт здание поликлиники

На работы готовы потратить более 8 млн рублей.

Светловская центральная районная больница ищет подрядчика для демонтажа двухэтажного здания поликлиники в Сосновом переулке. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимают с 16 по 27 апреля. Итоги аукциона планируют подвести 29 апреля. Максимальная стоимость контракта — 8 140 021 рубль. Исполнить его необходимо до конца текущего года, а завершить работы — до конца октября. Указанный источник финансирования — средства бюджетных учреждений. Работы необходимо выполнить по адресу: переулок Сосновый, д. 8.

Ранее здание было признано непригодным для дальнейшей эксплуатации. В середине 2022 года экс-губернатор Антон Алиханов пообещал Светлому «новую больницу», но сроки не назвал: «В Светлом будет новая больница. Старое здание Светловской центральной городской больницы не соответствует санитарным требованиям и стандартам оказания первой медицинской помощи. В качестве временной меры отремонтируем стационар на верхнем этаже, который сейчас не используется, а поликлинику переведем на первый этаж». В 2023 году в минздраве сообщали о планах построить поликлинику «после 2025−2026 годов».

Анонс закупки на демонтаж здания был опубликован в марте 2026 года.

Антон Алиханов: биография самого молодого губернатора в современной России и главы Минпромторга
Главное из биографии министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. В 30 лет чиновник стал губернатором Калининградской области, еще через восемь он возглавил министерство. Политик не стесняется говорить о семье, работе, детстве и своем непростом прошлом.
Читать дальше