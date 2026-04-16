Жилой дом уплыл по Оке во время половодья в Нижегородской области

Деревянное строение немалой площади нашли сотрудники аварийно-спасательного отряда Нижегородской области в районе затона Бабинский. Судя по фото и видео — бревенчатое здание достаточно крепкое, оно деформировалось, но не развалилось на составляющие части при «спуске на воду». Здание плывет по течению, погрузившись почти по самую крышу в Оку. При этом запросов о помощи с обнаруженного объекта не поступало.