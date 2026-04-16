В Богучаре под Воронежем проверили стройки, где работают бывшие мигранты

Военный следственный отдел по Воронежскому гарнизону вместе с представителями регионального военного комиссариата организовали очередной рейд на стройках в городе Богучаре. Целью проверки было выявление бывших мигрантов, получивших гражданство РФ, но не ставших на воинский учет.
В ходе проверки 21-го нового гражданина России был выявлен один бывший мигрант, который, получив Российское гражданство, уклонился от постановки на воинский учет и призыва на военную службу. Мужчину доставили в военный комиссариат для оформления законной процедуры.