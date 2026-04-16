В селе Никольском Вологодской области построят газовую котельную

«Новая котельная в селе Никольском будет работать в автоматическом режиме без обслуживающего персонала. Заключили контракт с подрядной организацией. Строительно-монтажные работы стартуют в мае и завершатся в этом году. В результате надежным и качественным теплоснабжением будут обеспечены 134 жителя и все социальные объекты села», — рассказал губернатор региона Георгий Филимонов.