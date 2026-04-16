В селе Никольском Вологодской области построят газовую котельную

Она будет работать в автоматическом режиме без обслуживающего персонала.

Газовую котельную построят в селе Никольском Усть-Кубинского округа Вологодской области, сообщили в региональном департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования. Создание новых и техническое перевооружение действующих теплоисточников помогает повысить качество коммунальных услуг, что соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Новая котельная в селе Никольском будет работать в автоматическом режиме без обслуживающего персонала. Заключили контракт с подрядной организацией. Строительно-монтажные работы стартуют в мае и завершатся в этом году. В результате надежным и качественным теплоснабжением будут обеспечены 134 жителя и все социальные объекты села», — рассказал губернатор региона Георгий Филимонов.

В этом году новые современные газовые котельные также появятся в поселках Туровец и Кадуй. В деревне Слуда будет модернизировано оборудование котельной с переводом на природный газ. Всего запланировано построить, реконструировать и модернизировать 30 объектов в 9 муниципалитетах и городах Вологде и Череповце.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.