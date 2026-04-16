Двух молодых людей будут судить за разбойное нападение на девушку в Богородске

Двое молодых людей предстанут перед судом по делу о разбое, совершенном группой лиц по сговору с применением насилия в целях хищения имущества. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
По версии следователей, молодые люди в пьяном состоянии напали на знакомую девушку. Они нанесли ей телесные повреждения и забрали у нее телефон, золотые украшения и рюкзак с личными вещами. Похищенным злоумышленники распорядились по своему смотрению.
Потерпевшей был нанес средней тяжести вред здоровью. Материальный ущерб был оценен на сумму свыше 170 тысяч рублей. уголовное дело с утвержденными обвинительными заключениями направили в суд для рассмотрения по существу.