Двух молодых людей будут судить за разбойное нападение на девушку в Богородске

Они избили пострадавшую и отняли у нее телефон с украшениями.

Источник: Живем в Нижнем

Двое молодых людей предстанут перед судом по делу о разбое, совершенном группой лиц по сговору с применением насилия в целях хищения имущества. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

По версии следователей, молодые люди в пьяном состоянии напали на знакомую девушку. Они нанесли ей телесные повреждения и забрали у нее телефон, золотые украшения и рюкзак с личными вещами. Похищенным злоумышленники распорядились по своему смотрению.

Потерпевшей был нанес средней тяжести вред здоровью. Материальный ущерб был оценен на сумму свыше 170 тысяч рублей. уголовное дело с утвержденными обвинительными заключениями направили в суд для рассмотрения по существу.