В кубанской станице Михайловской прошла акция «Добро в село»

Выездная бригада врачей и волонтеров посетила амбулаторию в станице Михайловской Курганинского района Краснодарского края в ходе акции «Добро в село», организованной в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
В акции приняли участие онколог, кардиолог, невролог, районный педиатр, а также студенты Лабинского медицинского колледжа. За время приема специалисты осмотрели 45 человек.
Пациентам провели комплексное обследование: измерили артериальное давление, выполнили ЭКГ, проверили уровень сахара в крови и оценили основные физические показатели. По итогам осмотров все обратившиеся получили рекомендации, а нескольким пациентам выданы направления к узким специалистам для дальнейшего обследования.
«Такие выезды позволяют сельским жителям получать качественную медицинскую помощь без необходимости выезда в крупные населенные пункты, а врачам — своевременно выявлять риски и предотвращать развитие хронических заболеваний», — рассказала главный врач Курганинской центральной районной больницы Татьяна Накиб.
Отметим, в этом году акция «Добро в село» уже прошла в станицах Темиргоевской, Петропавловской и Октябрьской, благодаря чему были осмотрены более 190 человек.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.