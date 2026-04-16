Станция «Москва-Сити» МЦД-1 открылась после реконструкции

Одними из первых посетителей обновленной станции «Москва-Сити» МЦД-1 (бывшая «Тестовская») стали глава РЖД Олег Белозеров и мэр Москвы Сергей Собянин, говорится в канале градоначальника в Max.
«Станция “Москва-Сити” теперь полностью интегрирована в транспортную систему московской агломерации. Здесь сходится много составляющих: МЦД-1, МЦД-4, МЦК, метро. У пассажиров появилась возможность прямой пересадки между ними в “сухом контуре”. Этот хаб даст возможность сократить время пересадки с одного транспорта на другой, с 15 минут до 5, с большим комфортом. Станция построена нами по новому стандарту, согласованному с Москвой, и с использованием самых современных технологий», — сказал Олег Белозеров.
Станция «Тестовская» была реконструирована в рамках развития Московских центральных диаметров. Новый транспортно-пересадочный узел призван обеспечить комфортную и быструю пересадку между разными видами городского рельсового транспорта в районе делового центра «Москва-Сити».
По словам мэра, на станции пассажирам доступны две крытые платформы длиной 287 метров каждая и южный подземный вестибюль площадью 2 тыс. кв. м. В вестибюле расположены кассы, санитарные комнаты, 10 эскалаторов и 5 лифтов на спусках с платформ и выходах на улицу — в сторону Красногвардейского проезда, МЦД-4, к деловому центру «АйСити» и жилой застройке в Мукомольном проезде. ТПУ полностью доступен для маломобильных пассажиров, оборудован современной навигацией, тактильными указателями, табло с расписанием. Существовавший ранее пешеходный тоннель под путями МЦД-1 удлинен и теперь выполняет функцию транзитного прохода к «Москва-Сити» и к Филевской линии метро.
В этом году еще планируется открытие третьей платформы для пассажиров пригородных поездов Усовской ветки Белорусского направления и экспрессов между Москвой и Одинцово, а также северного вестибюля со стороны Шмитовского проезда для пешеходной связи со станцией МЦК «Шелепиха», следует из сообщения градоначальника.