Станция «Москва-Сити» МЦД-1 открылась после реконструкции

По словам мэра, на станции пассажирам доступны две крытые платформы длиной 287 метров каждая и южный подземный вестибюль площадью 2 тыс. кв. м. В вестибюле расположены кассы, санитарные комнаты, 10 эскалаторов и 5 лифтов на спусках с платформ и выходах на улицу — в сторону Красногвардейского проезда, МЦД-4, к деловому центру «АйСити» и жилой застройке в Мукомольном проезде. ТПУ полностью доступен для маломобильных пассажиров, оборудован современной навигацией, тактильными указателями, табло с расписанием. Существовавший ранее пешеходный тоннель под путями МЦД-1 удлинен и теперь выполняет функцию транзитного прохода к «Москва-Сити» и к Филевской линии метро.