Отопительный сезон пока не планируют завершать в Нижнем Новгороде

Отопительный сезон не планируют завершать в Нижнем Новгороде в ближайшие дни. Среднемесячная температура воздуха еще не достигла нормативной отметки для отключения тепла. Об этом сообщили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода.
— Сейчас завершать отопительный сезон преждевременно. Погода весной отличается резкими температурными колебаниями, и на смену летнему теплу может прийти похолодание, — пояснили в департаменте.
Напомним, для отключения отопления на протяжении пяти дней должна сохраняться температура воздуха выше +8 градусов. При этом для отключения систем отопления установлена конкретная очередность: промышленные предприятия, общественные здания, учебные заведения, жилые и многоквартирные дома, детские и лечебные учреждения.