Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отопительный сезон пока не планируют завершать в Нижнем Новгороде

Необходимая для отключения среднесуточная температура еще не достигнута.

Источник: Комсомольская правда

Отопительный сезон не планируют завершать в Нижнем Новгороде в ближайшие дни. Среднемесячная температура воздуха еще не достигла нормативной отметки для отключения тепла. Об этом сообщили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода.

— Сейчас завершать отопительный сезон преждевременно. Погода весной отличается резкими температурными колебаниями, и на смену летнему теплу может прийти похолодание, — пояснили в департаменте.

Напомним, для отключения отопления на протяжении пяти дней должна сохраняться температура воздуха выше +8 градусов. При этом для отключения систем отопления установлена конкретная очередность: промышленные предприятия, общественные здания, учебные заведения, жилые и многоквартирные дома, детские и лечебные учреждения.