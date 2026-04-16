Увеличились поставки яблок из Сербии в Калининградскую область

С начала года в Калининградскую область завезли более 4 тысяч тонн импортной плодоовощной продукции из Сербии. Как сказали в региональном Россельхознадзоре, импорт увеличился на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда было проконтролировано 2,6 тыс. тонн.
Основную часть ввезенного в регион составили свежие яблоки и груши (более 3 тыс. тонн), а также овощи и картофель.
Все партии прошли контроль, нарушений не обнаружили.
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.Читать дальше