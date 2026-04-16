В Москве начали готовить наземный городской транспорт к лету

В городе начали подготовку почти 3,5 тыс. электробусов и трамваев. Специалисты тестируют климатические системы в салоне, меняют фильтры и проводят их обслуживание, проверяют все резиновые уплотнители для более эффективной работы кондиционеров. В трамваях также регулируют токоприемники и ежедневно контролируют электрооборудование, освещение и сигнализацию. Для водителей проводят инструктаж по работе в меняющихся дорожных условиях. Отмечается, что всего в парках и депо проверят и обслужат более 7 тыс. автобусов, электробусов и трамваев.