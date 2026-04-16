В Москве начали готовить наземный городской транспорт к лету

Специалисты тестируют климатические системы и регулируют токоприемники.

Специалисты начали готовить наземный городской транспорт Москвы к работе в летний период, что соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

В городе начали подготовку почти 3,5 тыс. электробусов и трамваев. Специалисты тестируют климатические системы в салоне, меняют фильтры и проводят их обслуживание, проверяют все резиновые уплотнители для более эффективной работы кондиционеров. В трамваях также регулируют токоприемники и ежедневно контролируют электрооборудование, освещение и сигнализацию. Для водителей проводят инструктаж по работе в меняющихся дорожных условиях. Отмечается, что всего в парках и депо проверят и обслужат более 7 тыс. автобусов, электробусов и трамваев.

«Продолжаем обеспечивать комфортные и безопасные поездки при любых погодных условиях, как поручил Сергей Собянин. С наступлением тепла традиционно проводим сезонную подготовку более 7 тысяч автобусов, электробусов и трамваев. Наземный транспорт проходит тщательные проверки в парках и депо», — сообщил Максим Ликсутов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

