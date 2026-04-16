В Джанкое отопительный сезон для школ и детских садов продлили до 30 апреля

В Джанкое завершили отопительный сезон. С 15 апреля прекращена подача тепла в жилые дома, предприятия и организации, а также в здание администрации города и Джанкойский городской центр культуры и досуга. Постановление, подписанное главой администрации Игорем Ивиным, сегодня опубликовано на официальном сайте администрации.
В тоже время отопительный сезон для школ, детских садов и центральной районной больницы продлили до конца апреля.
— Обеспечить подачу тепловой энергии в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования города Джанкоя, на объекты здравоохранения ГБУЗ РК «Джанкойская центральная районная больница» в режиме периодического протапливания по индивидуальному графику ежедневно с 15 до 30 апреля 2026 года, — говорится в документе.
Как пояснила КП-Крым замглавы администрации города Ирина Яремчук, объекты социальной сферы будут отапливаться в режиме ночной протопки.
Напомним, 16 апреля отопительный сезон завершили в Ялте. В ночь на 17 апреля подачу тепла в дома прекратят в Саках. В то же время решение об окончании отопительного сезона в Симферополе еще не принято.
В ближайшие дни в Крыму прогнозируются заморозки на почве до −2 градусов.