В Магнитогорске начали тестировать первый электробус

Это первые электробусы в Челябинской области, курсировать они начнут в Магнитогорске. Такое решение было озвучено ранее губернатором Алексеем Текслером. После электробус представили на выставке «Иннопром-2024». Первый двухмесячный тест-драйв магнитогорский электробус прошел летом 2025 года. После обкатки в работу транспорта внесли некоторые изменения. В этот раз испытания продлятся до 25 апреля. Проверят все: надежность транспорта и комфорт пассажиров. Электробус способен проехать до 240 километров без подзарядки. Машина низкопольная, вмещает почти 90 пассажиров и оснащена функциями наклона корпуса на остановках для посадки маломобильных пассажиров. В нем увеличены дверные проемы, каркас кузова выполнен из стали и усилена тормозная система. Запуск электробуса — это часть масштабной программы обновления города к его столетию в 2029 году. За испытаниями будут наблюдать эксперты «Синары» и «Маггортранса».