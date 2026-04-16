Плывущее по Оке строение заметили в затоне Бабинском в Нижегородской области

Спасатели аварийно-спасательного отряда Нижегородской области обнаружили в затоне Бабинском плывущее по реке Оке строение. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.
Информация о плывущем строении по реке Оке распространилась в областных сообществах в соцсетях днем 16 апреля. Ранее «кочующий» по воде дом видели в районе загородного отеля «Чайка». К вечеру строение «пришвартовалось» в затоне в Дзержинске.
«Сигналов о помощи оттуда не поступало. Проводится дальнейший мониторинг», — отметили в ведомстве.
