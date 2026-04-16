Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Плывущее по Оке строение заметили в затоне Бабинском в Нижегородской области

Ранее «кочующий» дом видели в районе загородного отеля «Чайка».

Источник: Живем в Нижнем

Спасатели аварийно-спасательного отряда Нижегородской области обнаружили в затоне Бабинском плывущее по реке Оке строение. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Информация о плывущем строении по реке Оке распространилась в областных сообществах в соцсетях днем 16 апреля. Ранее «кочующий» по воде дом видели в районе загородного отеля «Чайка». К вечеру строение «пришвартовалось» в затоне в Дзержинске.

«Сигналов о помощи оттуда не поступало. Проводится дальнейший мониторинг», — отметили в ведомстве.

Ранее мы писали о паводковой обстановке в Нижегородской области 16 апреля.