Главные новости к вечеру 16 апреля 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 16 апреля 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Хегсет: США ударят по энергетике Ирана, если он примет неверные решения

Источник: AP 2024

Американские вооруженные силы могут, поддерживая морскую блокаду Ирана, ударить по его энергетическим объектам, если Тегеран примет неверное решение. Об этом заявил на пресс-конференции военный министр США Пит Хегсет.

В Кремле отреагировали на обращение Виктории Бони к Путину

Кремль ознакомился с обращением телеведущей Виктории Бони к президенту России Владимиру Путину, она затронула много тем, по которым «уже ведется работа». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Танкер под флагом Либерии был атакован в российских водах

Источник: AP 2024

Нефтяной танкер под флагом Либерии подвергся атаке украинских БПЛА в морской зоне в Краснодарском крае, в результате пострадал капитан. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Подозреваемый расстрелял полицейских при задержании в Оренбуржье

Источник: РИА "Новости"

В поселке Аккермановка Оренбургской области находившийся в федеральном розыске преступник открыл стрельбу по сотрудникам полиции. Один сотрудник МВД погиб, трое ранены. Злоумышленнику удалось скрыться, ведется розыск.

«Золотую судью» Хахалеву объявили в международный розыск

Источник: Краснодарский краевой суд

Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева находится в международном розыске, заявил представитель Генпрокуратуры в ходе процесса об обращении в доход государства ее имущества.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
