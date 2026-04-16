Главные новости к вечеру 16 апреля 2026 года

Хегсет: США ударят по энергетике Ирана, если он примет неверные решения
В Кремле отреагировали на обращение Виктории Бони к Путину
Кремль ознакомился с обращением телеведущей Виктории Бони к президенту России Владимиру Путину, она затронула много тем, по которым «уже ведется работа». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Танкер под флагом Либерии был атакован в российских водах
Подозреваемый расстрелял полицейских при задержании в Оренбуржье
В поселке Аккермановка Оренбургской области находившийся в федеральном розыске преступник открыл стрельбу по сотрудникам полиции. Один сотрудник МВД погиб, трое ранены. Злоумышленнику удалось скрыться, ведется розыск.
«Золотую судью» Хахалеву объявили в международный розыск
Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева находится в международном розыске, заявил представитель Генпрокуратуры в ходе процесса об обращении в доход государства ее имущества.