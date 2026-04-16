Маму тройни из Таганрога выписали из областного перинатального центра с тремя дочками

Из областного перинатального центра выписали таганрогскую многодетную маму с тремя новорожденными дочками. Женщина родила тройню 6 марта. Об этом сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.
Глава города отметила, что для Таганрога — это особенное событие. Кристину поздравили врачи, родные и близкие. Семья получила подарок и от администрации Таганрога. Глава города Светлана Камбулова пожелала родителям здоровья, благополучия и взаимопомощи.
— Воспитывать сразу трех девочек одного возраста непросто, потребуется много сил и терпения. Но радость материнства и отцовства, окупит все трудности, — добавила она.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!