Нижегородский суд восстановил в правах IT-специалиста с инвалидностью, взыскав с работодателя более миллиона рублей

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода восстановил мужчину в должности программиста и взыскал в его пользу свыше 1 млн 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Из судебных материалов следует, что истец был принят на работу в качестве программиста на неопределенный срок. Выполнение трудовых обязанностей осуществлялось в дистанционном формате. При трудоустройстве мужчина уведомил работодателя о наличии инвалидности третей группы.
Программист добросовестно исполнял свои обязанности, не имел нареканий и не привлекался к дисциплинарной ответственности. Однако через два года после трудоустройства работодатель стал направлять работника-инвалида в командировки без его согласия и ограничивать доступ к рабочим программам.
Истец был вынужден уволиться по собственному желанию, опасаясь увольнения по статье. В качестве причины увольнения он указал создание работодателем невыносимых условий труда.
«Разрешая исковые требования, суд установил, что работник не имел желания прекращать трудовые отношения, данная работа являлась для него основным источником дохода, действия работодателя носили в отношении истца принудительный характер, которые вынудили истца написать заявление по собственному желанию», — говорится в сообщении.
Решением Нижегородского районного суда Нижнего Новгорода увольнение признано незаконным. Мужчину восстановили в должности программиста. В его пользу взысканы средний заработок за время вынужденного прогула в размере 1 млн 277 тысяч 649 рублей, компенсация морального вреда в размере 80 тысяч рублей и расходы на оплату услуг представителя.
