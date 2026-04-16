Мичуринск присоединится к месяцу туризма в Тамбовской области

Серия культурных и познавательных мероприятий состоится в Мичуринске в ходе месяца туризма в Тамбовской области, который пройдет с 17 апреля по 17 мая. Программа направлена на популяризацию исторического наследия города и развитие внутреннего туризма, что отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в городской администрации.
Так, 26 апреля в музее-усадьбе А. М. Герасимова организуют лекцию «Лица в театре и искусстве Александра Герасимова: история и образы». Также 26 апреля и 2 мая сотрудник краеведческого музея проведет двухчасовые экскурсии «От Лебедянской до Герасимова». А 16 мая для посещения будет доступна пивоварня «Хмельной Козловъ». Гостям предложат экскурсию, расскажут об истории производства и покажут используемое сырье.
«Мичуринск обладает уникальным историческим и культурным наследием. Такие инициативы помогают нам не только сохранить его, но и сделать город более привлекательным для туристов. Мы видим, что интерес к локальной истории и аутентичным маршрутам растет, и готовы предложить гостям насыщенную и разнообразную программу», — отметила начальник отдела по развитию туризма администрации города Ольга Тарабукина.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.