Центральный университет стал партнером Минцифры по проекту «Код будущего»

Выпускники курсов программирования «Код будущего» получили возможность претендовать на грант на обучение в Центральном университете на льготных условиях. Программа реализуется по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и направлена на подготовку будущих ИТ-специалистов, сообщили в Минцифры РФ.
Участники проекта — школьники 10−11 классов и студенты колледжей — могут подать заявку на участие в финальном этапе грантового конкурса. По его итогам предоставляются гранты на обучение по ключевым ИТ-направлениям. Размер стартового гранта составляет от 25% до 50% стоимости обучения. Итоговый объем поддержки зависит от уровня освоенного курса «Кода будущего» и результатов финального этапа отбора, который проходит в формате бизнес-игры или собеседования. Дополнительно учитываются индивидуальные достижения абитуриентов — победы в олимпиадах и высокие баллы ЕГЭ. В ряде случаев это позволяет увеличить размер гранта до 100% и пройти обучение полностью бесплатно.
Грантовая поддержка распространяется на наиболее востребованные направления подготовки: разработку, бизнес и аналитику, а также искусственный интеллект. Для участия необходимо получить сертификат об окончании курсов «Кода будущего», подать заявку на грантовый конкурс Центрального университета и успешно пройти финальный этап отбора.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.