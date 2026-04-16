Центральный университет стал партнером Минцифры по проекту «Код будущего»

Участники проекта — школьники 10−11 классов и студенты колледжей — могут подать заявку на участие в финальном этапе грантового конкурса. По его итогам предоставляются гранты на обучение по ключевым ИТ-направлениям. Размер стартового гранта составляет от 25% до 50% стоимости обучения. Итоговый объем поддержки зависит от уровня освоенного курса «Кода будущего» и результатов финального этапа отбора, который проходит в формате бизнес-игры или собеседования. Дополнительно учитываются индивидуальные достижения абитуриентов — победы в олимпиадах и высокие баллы ЕГЭ. В ряде случаев это позволяет увеличить размер гранта до 100% и пройти обучение полностью бесплатно.