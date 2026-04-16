Суд взыскал с фирмы 1,2 млн рублей за увольнение нижегородца с инвалидностью

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода суд встал на сторону программиста, который заявил, что его вынудили уволиться, сообщили в ОПС судов общей юрисдикции области.
Как следует из материалов дела, мужчина работал программистом дистанционно и заранее сообщил работодателю о наличии инвалидности третьей группы. На протяжении двух лет он выполнял свои обязанности без нареканий и дисциплинарных взысканий.
Однако позже ситуация изменилась: сотрудника начали регулярно требовать письменные объяснения, отправлять в командировки без его согласия и ограничивать доступ к рабочим программам. По словам истца, такие действия мешали нормально работать и фактически ставили его в безвыходное положение.
Опасаясь увольнения «по статье», мужчина написал заявление по собственному желанию, указав, что причиной стали невыносимые условия труда. Суд пришел к выводу, что у работника не было реального намерения уходить, а действия работодателя носили принудительный характер.
В итоге увольнение признали незаконным. Нижегородца восстановили в должности, а также взыскали с работодателя более 1,27 млн рублей за время вынужденного прогула, 80 тысяч рублей компенсации морального вреда и судебные расходы.