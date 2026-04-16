Смотровая вышка с видом на саркофаг ЧАЭС появится на территории Беларуси

По словам директора заповедника Алексея Тишковца, в Беларуси сделают смотровую площадку на высоте более 5 метров с видом на саркофаг Чернобыльской АЭС. Вышку обустроят для безопасного подъема и пребывания, а для лучшей обзорности посетителям будут предлагать бинокли.