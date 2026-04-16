Смотровая вышка с видом на саркофаг ЧАЭС появится на территории Беларуси

На территории Полесского радиационно-экологического заповедника откроют смотровую вышку с видом на саркофаг, пишет БелТА.
По словам директора заповедника Алексея Тишковца, в Беларуси сделают смотровую площадку на высоте более 5 метров с видом на саркофаг Чернобыльской АЭС. Вышку обустроят для безопасного подъема и пребывания, а для лучшей обзорности посетителям будут предлагать бинокли.
Обзорный прицел планируют сделать с учетом просматриваемости объекта «Укрытие». Напомним, саркофаг представляет собой изоляционное сооружение над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции. При хорошей погоде саркофаг виден с территории Беларуси.
На данный момент уже ведется строительство вышки, и уже летом 2026 года (предварительно в июне. — Ред.) гости заповедника смогут подниматься на площадку и увидеть место, известное во всем мире.
Еще «Беларусьфильм» покажет документальное кино к годовщине Чернобыльской аварии: «В кадре — ликвидаторы, врачи, ученые, милиционеры и жители белорусских деревень из эпицентра».